Тереза Мэй убеждает британцев

Размер текста Aa Aa

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала в эфире одной из радиостанций, в чем преимущества предложенного ею соглашения. Глава кабмина постаралась убедить соотечественником в том, что эта сделка будет выгодна для Соединенного Королевства. Вопросы Мэй задавали граждане страны, живущие как в самой Великобритании, так и за его пределами.

"Эта сделка касается не будущих отношений нашей страны и ЕС. Для нас самое главное - то, что мы вернем контроль над нашими законами, границей, над нашими деньгами, которые мы сможем потратить на более важные для нас дела – например, на систему здравоохранения. Мы положим конец свободному передвижению. Мы выйдем из Таможенного союза, из Единого рынка, мы не будем подчиняться Единой сельскохозяйственной и рыболовной политике ЕС. За это, я думаю, голосовали люди. Над этим я сейчас работаю", - рассказала Мэй.