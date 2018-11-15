Кирпичи из мочи

Зачем просто смывать мочу в унитаз, если из нее можно делать кирпичи? Новый способ использования урины придумали ученые из ЮАР. Созданные из нее кирпичи твердеют при комнатной температуре после того, как мочу смешивают с песком и особыми бактериями. Это значит, больше не нужны будут печи для обжига, загрязняющую атмосферу.

Ученые надеются, что их инновация станет альтернативой использованию обычных кирпичей. На создание кирпичей из мочи уходит около недели. Чтобы сделать один, необходимо около 30 литров урины. Но ученые надеются, что в ближайшие годы им удастся снизить эту цифру.