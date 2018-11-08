Сладкие платья на подиуме в Бейруте
Платья из шоколада украсили модный показ в Бейруте. Красочные и игривые наряды украшали шляпки из фруктов и леденцов. По словам организаторов мероприятия, "шоколад - квинтэссенция всего того, что мы любим. Это радость и наслаждение". Дизайнеры, создавшие эти шедевры, говорят что любят работать с шоколадом. Модельеры утверждают, что этот пластичный материал сам по себе является стимулом к рождению множества оригинальных идей. И с этим трудно спорить...
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Лондон: песни военных лет поднимают дух и вселяют надежду
Женский хоровой коллектив The D-Day Darlings, исполняющий песни военных лет, принял участие в открытии мемориальной доски на вокзале Сент-Панкрас в Лондоне, в память о погибших в Первой и Второй мировых войнах работниках этой железнодорожной станции