Полицию Португалии обвиняют в расизме

Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью (ЕКРН) выразила озабоченность тем, что до недавних пор ни один государственный орган в Португалии не проводил систематических расследований серьезных жалоб и обвинений в насилии на почве расизма, выдвинутых в отношении ряда полицейских.

В докладе, опубликованном в прошлом месяце, особое внимание уделяется случаю, когда шесть темнокожих граждан, как утверждается, были подвергнуты агрессии и пыткам в 2015 году на окраине Лиссабона. В настоящее время 17 полицейских находятся под следствием по подозрению в пытках, похищениях и агрессиях, мотивированных расизмом. В ассоциации SOS Racismе считают, что власти лишь создавали видимость борьбы с этим явлением.

Жозе Фалькау, SOS Racismе: "Этот отчет нас не удивил, все это очень серьезно. Но еще более серьезная проблема заключается в том, как отреагировали на отчеты комиссии министры и руководители сил безопасности. Они удивились: "Как?" В комиссии не приняли во внимание то, о чем мы сообщали?" Нет, там все это учли, но проблема в том, что все то, о чем власти заявляли, было ложью".

Результаты проверки прокуратуры, обнародованные в газете Diário de Notícias, совпали с выводами комиссии - как утверждается жалобы на полицейских архивировались без проведения расследований.

Жозе Фалькау, SOS Racismе: "На самом деле это сокрытие преступлений, отбеливание фактов насилия со стороны расистски и ксенофобски настроенных полицейских. И таких проявлений гораздо больше против цыганского сообщества, чем против иммигрантов. Это происходит по всей стране, во всех ее уголках, и мы можем привести примеры. И у них есть такие примеры, у них есть эти обвинения".

Эксперты комиссии призывают Лиссабон организовать расследование жалоб в отношении полицейских независимыми органами.

"Телеканал Euronews пытался получить реакцию на этот отчет в министерстве внутренних дел, но министр не смог с нами встретиться. 17 октября на слушаниях в парламенте министр Эдуарду Кабрита опроверг факты существования практики насилия на почве расизма со стороны полицейских в Португалии", - сообщает корреспондент Euronews Филипа Суареш.