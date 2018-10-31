Осьминог Дамбо

Ученым из организации Ocean Exploration Trust удалось при помощи глубоководного аппарата заснять редкого осьминога Дамбо: имя свое он получил в честь диснеевского слоненка - форма его плавников напоминает уши мультипликационного героя. Его научное название - гримпотевтис. Данный вид обитает в Тихом океане на больших глубинах - вплоть до 4 км, а потому заснять такого осьминога - редкая удача. Более того, Дамбо, проплывший перед камерой ученых в ходе исследования потухшего подводного вулкана Дэвидсона у берегов Калифорнии, оказался еще и довольно крупным: его длина достигает 60 см, тогда как в среднем размер гримпотевтисов - 20-30 см.