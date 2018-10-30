Будущее и мечты тунисской молодёжи

Вот уже несколько лет Шамседдин приходит сюда три раза в неделю, чтобы позаботиться о тех, чья жизнь трагически оборвалась.

На этом безымянном кладбище нашли свой последний приют мигранты, которые утонули в Средиземном море по дороге в Европу.

Шамседдин Марзук, смотритель кладбища: "Здесь похоронено более 400 человек: мужчины, женщины и дети".

Их тела выбросило на берег в окрестностях Джарджиса, города в Южном Тунисе.

Шамседдин говорит, что погребение и уход за могилами погибших - это последняя возможность воздать людям почести, которых они, скорее всего, не удостоились при жизни.

Шамседдин Марзук, смотритель кладбища: "У каждого на этом кладбище своя история. Все они мечтали о лучшей жизни".

Его дети недавно тоже последовали за мечтой на одной из ненадёжных лодок.

Шамседдин Марзук, смотритель кладбища: “Мои дети уехали, не сказав мне ни слова. И я считаю, что в этом виновата Европа, потому что я просил для них визы, одному немецкую, другому французскую, но им отказали. И поэтому они были вынуждены отправиться туда нелегально".

Уезжают не только дети Шамседдина. Местные жители говорят, что этим летом из окрестностей Джарджиса в сторону Европы на свой страх и риск отправилось около 600 человек.

Оставленные на побережье лодки мигрантов не могут переубедить людей, к оторые не видят другого выхода.

Те, кто решается пересечь Средиземное море, зачастую понимают, что они рискуют жизнью. Они слышали истории, видели тела, выброшенные на берег. Но многие жители Джарджиса и других городов Туниса говорят, что они предпочтут погибнуть, чем жить без надежды на лучшее будущее.

Адель Эльгуль, строитель: "Жизнь в Тунисе становится всё труднее. Большинству молодёжи нечего терять, и они хотят уехать. Они говорят, что им всё равно, где умереть: в Тунисе или в море".

Рассказывая о катастрофе, Адель не имеет в виду день, когда затонула лодка, в которой были его друзья. Он говорит о социальной и экономической ситуации в стране, где 60% населения - молодые люди в возрасте до 35 лет, из них 36% безработных, а уровень инфляции составляет 8%. Даже тем счастливчикам, у кого есть работа, сложно о чём-то мечтать.

Адель Эльгуль, строитель:"Это очень смешно. (почему?) Всё, о чём можно мечтать в Тунисе - это удовлетворение базовых человеческих потребностей . Мы хотим построить дом, но это же право каждого. Потом мы мечтаем создать семью, завести детей, у каждого человека должно быть право на это. У тунисцев очень простые желания, и когда мы мечтаем о этих простых вещах, нам смешно.”

С начала "арабской весны" и свержения режима Зина аль-Абидина Бен Али прошло почти 8 лет, но жители Туниса всё ещё ждут обещанной свободы и процветания.

И пока ситуация не изменится, тунисцы продолжат испытывать судьбу в водах Средиземного моря, где только в этом году погибло почти 2000 человек.

Шамседдин знает, что будут новые тела. Он придёт проводить их в последний путь.