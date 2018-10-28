Нос к носу: Гарри и Меган приветствуют маори

В рамках многодневного тихоокеанского турне герцог и герцогиня Сассекские прибыли с визитом в Новую Зеландию. Принца Гарри и Меган Маркл встретила в аэропорту Веллингтона премьер-министр страны Джасинда Ардерн. В её сопровождении супруги направились к Дому правительства, где стали свидетелями традиционного ритуала народа маори. По преданию, его проводят для того, что выяснить, с добрыми ли намерениями прибыли гости. Венценосные особы даже поучаствовали в "хонги" - церемонии приветствия, при которой маори при встрече касаются друг друга носами.