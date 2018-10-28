Парад скелетов в Мехико

Тысячи жителей и гостей мексиканской столицы наблюдали в воскресенье за шествием скелетов. Парад стал частью мероприятий, приуроченных ко Дню мертвых, который отмечается 2 ноября.

Этот праздник - одна из самых известных мексиканских традиций. История Дня мертвых, который в 2003 году был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, восходит к периоду до испанской колонизации. В этот день местные жители по традиции ходят на кладбища, украшают могилы умерших родственников и создают в память о них алтари у себя дома, а еще пекут сладости в виде черепов.