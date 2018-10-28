Фанаты "Лестера" - о "человеке из толпы"

На борту вертолета, разбившегося вскоре после взлета с поля стадиона "Лестер Сити", помимо владельца клуба Вишая Шривадданапрабха, были еще четыре человека. Катастрофа произошла в субботу вечером после матча против "Вэст Хэма". Через несколько секунд после взлета вертолет потерял управление и врезался в парковку неподалёку.

Тайский бизнесмен купил "Лестер Сити" в 2010 году. Тогда команда выступала во втором дивизионе. Через шесть лет этот клуб обошел всех соперников в премьер-лиге. И сейчас фанаты вспоминают о том, что Шривадданапрабха сделал для их любимой команды.

- До того, как они стали владельцами клуба, мы были скорее командой "чемпионшипа", которая лишь пытается пробиться в премьер-лигу. А сейчас мы важная важная часть АПЛ. У нас есть титул, мы играли в Европе. Они очень многое дали клубу, и за это их любили фанаты. Еще они помогали местным больницам. То есть они делали то, что не делают владельцы других клубов.

- Он был скорее болельщиком, истинным болельщиком, а не просто человеком, который давал деньги. Он был одним из толпы.

- Вы знаете, где мы были до того, как он приобрел клуб. Мы были нигде... Я принес сюда шарф с надписью "чемпионы", потому что именно он сделал из нас чемпионов. Он сам чемпион.

Футболки, шарфы и цветы у входа на стадион... В субботу болельщики "Лестер Сити" пришли сюда, чтобы поддержать свою команду в матче АПЛ, а теперь они идут, чтобы почтить память владельца клуба.