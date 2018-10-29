"Лестер" подтвердил гибель своего владельца

"Лестер Сити" официально подтвердил гибель в авиакатастрофе тайского миллиардера Вишая Шривадданапрабхи. 60-летний владелец английского футбольного клуба был на борту вертолёта, разбившегося в минувшую субботу в Лестере в 20 ч 30 мин по местному времени. Взлетев с клубного стадиона "Кинг Пауэр", винтокрылая машина потеряла управление и упала на служебную парковку. Расследование обстоятельств падения вертолёта продолжается. По одной из версий, причиной авария мог стать отказ хвостового винта.