No Comment недели: лучшие эпизоды

На улицы Мехико вышли тысячи «скелетов». Мексиканцы приняли участие в процессии «Катрин», которая получила название благодаря гравюре художника Хосе Гуадалупе Посады. Шествие прошло незадолго до Дня мертвых. Мрачные наряды с мексиканскими мотивами и макияж, напоминающий изображение черепа, – неотъемлемая часть этого праздника. День мертвых – одна из самых известных мексиканских традиций. Жители страны верят, что смерть – это не конец, а начало нового этапа жизненного пути. В этот день мексиканцы ходят на кладбище, создают алтари в память об умерших родственниках, а ещё пекут сладости в форме черепа.

«Забирай свою тыкву» – под таким девизом проходит фестиваль «Pumpkin moon» в графстве Кент на юго-востоке Англии. В преддверии Хэллоуина, главным «персонажем» которого считается именно тыква, на ферму Чарли Экли съезжаются семьи со всей страны, чтобы увезти с собой приглянувшийся им оранжевый овощ. В мае Экли сажает тыквенные семена, чтобы к октябрю участок в 9 Га был полностью усеян более 70 сортами этого плода. По словам фермера, подобный сельскохозяйственный «аттракцион» – хороший повод для того, чтобы провести время с семьёй на свежем воздухе.

В Нью-Йорке открылся Музей пиццы. Его создатели уверяют, что это первая подобная экспозиция в мире. Посетителям предлагают познакомиться с удивительным миром сыров и блюд из сыра благодаря интерактивным проектам. Здесь же собирают явления популярной культуры, связанные с пиццей. Основатель музея Карем Рама рассказал, что хотел поделиться своей любовью к пицце.

«Не самым сложным, но и не самым весёлым» француз Ален Робер назвал своё новое восхождение. На 240-метровый небоскрёб он забрался за 50 минут. По традиции, выходка собрала множество зевак, ведущих трансляции в соцсетях. Полиция, по традиции, тоже терпеливо дожидалась французского «человека-паука». С числом покорённых им небоскрёбов соперничает только число задержаний.