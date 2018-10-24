Беженцы отчаянно рвутся в Хорватию

В Боснии и Герцеговине при попытке пересечь хорватскую границу несколько десятков беженцев были остановлены силами полиции. Мигранты с криками "Откройте границы!" прорвались через полицейский кордон, но были остановлены уже за пределами хорватского пограничного пункта Малевац на юго-западе государства-члена ЕС. Накануне силами правопорядка были перекрыты подъезды к границе автобусов и поездов с мигрантами. Разоренная войной Босния борется с наплывом мигрантов, которые бегут на Запад в поисках лучшей жизни.