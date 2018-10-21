По традиции по улицам Мадрида прогнали 2 тысячи овец
Сотни овец прогнали по улицам Мадрида по случаю ежегодного праздника сезонного перегона скота - Fiestas de la Trashumancia.
Этому обычаю уже 600 лет - в XV веке королевский двор даровал право пастухам перегонять свой скот через города. Тогда это событие вызывало неизменное оживление в крупных населенных пунктах, прогон скота сопровождала целая процессия из музыкантов, уличных артистов.
Сегодня это уже просто дань традиции, но в Мадриде все равно по этому случаю устраивается праздник.