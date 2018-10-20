Караван мигрантов на пути в США

Сотни мексиканских полицейских собрались на границе с Гватемалой, в то время как здесь скопилось множество мигрантов, пытающихся в конечном итоге попасть на территорию Соединенных Штатов. В минувшую пятницу сообщалось о шести мексиканских полицейских, пострадавших при попытке сдержать караван нелегалов. Около 50 человек смогли прорваться сквозь ворота на пограничном мосту между странами, прежде чем полиция начала применять слезоточивый газ, и оставшиеся были вынуждены отступить.