Тирамису из курицы с соевым кремом от шеф-повара токийского ресторана Тьерри Вуазана.
Перечень ингредиентов:
- 400 г курицы
- 200 мл куриного бульона
4 желтка
Тирамису по-японски: не десерт, а закуска
Поделиться статьей
Тирамису из курицы с соевым кремом от шеф-повара токийского ресторана Тьерри Вуазана.
4 желтка
50 мл воды
30 г соевого молока
1 пластина желатина
1 омар
200 мл бульона из омара
Взбить желтки.
Добавить желатин.
Смешать с куриным бульоном и соевым молоком.
Осторожно ввести взбитые сливки.
Вылить смесь в посуду для подачи.
Сверху положить ломтики омара.
Добавить сверху желе (приготовить на основе бульона из омара), украсить свежим сельдереем и другими элементами по вкусу.