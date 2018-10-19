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Тирамису по-японски: не десерт, а закуска

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Тирамису по-японски: не десерт, а закуска

Тирамису по-японски: не десерт, а закуска
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Тирамису из курицы с соевым кремом от шеф-повара токийского ресторана Тьерри Вуазана.

Перечень ингредиентов:

  • 400 г курицы
  • 200 мл куриного бульона

  • 4 желтка

  • 50 мл воды

  • 30 г соевого молока

  • 30 г взбитых сливок
  • соль

  • 1 пластина желатина

  • 1 омар

  • 200 мл бульона из омара

  • 2 пластины желатина
  • 3 капли оливкового масла
  • цедра лимона
  • немного сельдерея и приправ

    • Приготовление:

    Взбить желтки.

    Добавить желатин.

    Смешать с куриным бульоном и соевым молоком.

    Осторожно ввести взбитые сливки.

    Вылить смесь в посуду для подачи.

    Сверху положить ломтики омара.

    Подача:

    Добавить сверху желе (приготовить на основе бульона из омара), украсить свежим сельдереем и другими элементами по вкусу.

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