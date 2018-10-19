Арахнофобам здесь не место

Арахнофобам не место в Греции. На озере Вистонис на северо-востоке страны отмечена повышенная активность пауков: всего за несколько дней они сплели здесь сотни метров паутины. Деревья, кусты, бордюры и кладбищенские кресты монастыря Ватопед - все оказалось укутано пугающим серым покрывалом. И - это не шутка местных любителей приближающегося Хэллоуина. Специалисты объясняют произошедшее слишком теплой и влажной погодой в регионе и, как следствие, активным размножением мошек, которые, в свою очередь, являются главной пищей для шестилапых. Похожий феномен смогли понаблюдать в прошлом месяце и жители города Айтолико на западном побережье Греции.