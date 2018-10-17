Меланшон: "Республика - это я!"

Парижская прокуратура возбудила дело в отношении крайне левого французского политика Жан-Люка Меланшона. Он обвиняется в запугивании и насилии в отношении следователей по борьбе с коррупцией. На видео, снятом во вторник, Меланшон сердито кричит: "Республика - это я!" и выталкивает их из парижской штаб-квартиры своей партии "Непокорённая Франция".

Во вторник Центральное бюро по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями (OCLCIFF) санкционировало обыски на 15 объектах, связанных с "Непокорённой партией" и Левой партией, в том числе и в доме Меланшона. Рейд проводился в рамках предварительного расследования в связи с сообщениями относительно трудоустройства помощников депутатов от "Непокорённой Франции" в Европарламенте и относительно финансирования предвыборной кампании лидера партии.

67-летний политики назвал этот рейд "политизированной полицейской операцией".