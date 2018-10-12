Срочная новость

Срочная новость

Taste

Морские гребешки: лучше не съесть!

Сейчас воспроизводится:

Морские гребешки: лучше не съесть!

Морские гребешки: лучше не съесть!
Размер текста Aa Aa

Гребешки с пюре из батата и соусом из цедры апельсина

Для пюре:

100 г батата

50 г сливок

50 мл молока

15 г сливочного масла

Для соуса:

50 г йогурта

150 мл молока

15 мл сливок

цедра апельсина

Для конфитюра:

30 г яблок

15 г лука

20 мл уксусу из сидра

немного воды, шафрана и тертого имбиря

5 г сахара

Технология:

Сварить батат, протереть, смешать с остальными ингредиентами.

Подогреть молоко, смешать с йогуртом и цедрой.

Уварить нарезанные яблоки, лук с добавками до состояния конфитюра.

Быстро обжарить гребешки на сливочном масле.

Вылить на тарелку немного соуса из цедры, положить на него гребешок, сверху приправить конфитюром. Подавать с пюре из батата. Блюдо можно украсить лепестками и листьями.

Больше от Taste