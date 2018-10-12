Гребешки с пюре из батата и соусом из цедры апельсина
Для пюре:
100 г батата
Морские гребешки: лучше не съесть!
Для пюре:
100 г батата
50 г сливок
50 мл молока
15 г сливочного масла
Для соуса:
50 г йогурта
150 мл молока
15 мл сливок
цедра апельсина
Для конфитюра:
30 г яблок
15 г лука
20 мл уксусу из сидра
немного воды, шафрана и тертого имбиря
5 г сахара
Технология:
Сварить батат, протереть, смешать с остальными ингредиентами.
Подогреть молоко, смешать с йогуртом и цедрой.
Уварить нарезанные яблоки, лук с добавками до состояния конфитюра.
Быстро обжарить гребешки на сливочном масле.
Вылить на тарелку немного соуса из цедры, положить на него гребешок, сверху приправить конфитюром. Подавать с пюре из батата. Блюдо можно украсить лепестками и листьями.