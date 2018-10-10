Мальорка борется с последствиями наводнения

На испанской Мальорке спасатели и сотрудники коммунальных служб пытаются ликвидировать последствия стихии. На остров обрушились дожди, которые стали причиной мощных наводнений. На побережье - горы мусора, искореженная пляжная мебель, затопленные автомобили. Жертвами наводнения стали по меньшей мере восемь человек. Председатель правительства Испании Педро Санчес написал в "Твиттере", что внимательно следит за развитием событий на Мальорке. "Моя солидарность и поддержка семьям и друзьям погибших, а также всем пострадавшим из-за этих трагических наводнений", - подчеркнул премьер.