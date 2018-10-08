Лондон: собачий марш против "брексита"

В британской столице состоялась не совсем обычная акция. С требованием отказаться от "брексита" и провести второй референдум по вопросу выхода Соединенного Королевства из состава ЕС, на улицы вышли британцы со своими собаками. По словам организаторов марша, домашние животные сильно пострадают последствий "брексита": число ветеринаров, уверены манифестанты, значительно сократиться, а цена на корм возрастет. Возникают у владельцев и опасения насчет путешествий с собаками по Европе, в случае, если у четвероногих питомцев отнимут европейский паспорт.