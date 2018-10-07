Супруга пропавшего президента Интерпола Мэн Хунвэя просит мировое сообщество о помощи. Она уверена, что её муж находится в опасности, о чем, по её словам, свидетельствует сообщение, которое семья получила от чиновника в конце сентября.
Срочная новость
Супруга пропавшего президента Интерпола просит о помощи
Сейчас воспроизводится:
Супруга пропавшего президента Интерпола просит о помощи
@ Copyright :Reuters
Президент международной полицейской организации перестал выходить на связь после отъезда на родину в Китай. Вопреки планам, он не вернулся во Францию. Газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщала, что Мэн Хунвэя задержали для допроса «дисциплинарные власти». Интерпол обратился к Пекину с официальным запросом о судьбе чиновника.