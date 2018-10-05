No Comment: лучшее за неделю

В Южной Африке прошли международные студенческие гонки автомобилей, работающих на солнечных батареях.

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На 95 году жизни скончался Шарль Азнавур. Соавтор более 1300 песен, исполнитель, композитор, поэт и актер, он был признан лучшим эстрадным певцом, по версии журнала Time и CNN в 1998 году. Слава легендарного шансонье с армянскими корнями (а его настоящее имя - Шахнур Вахинак Азнавурян) вышла далеко за пределы Франции. La bohème, Une vie d'amour, Formidable... Азнавур был любим и побывал с гастролями во многих странах, в том числе и в России. В 1997 году певец удостоился французского ордена Почетного легиона. А в 2004 — высшей государственной награды Армении: звания Национального героя.

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В Испании все желающие могут прыгнуть на Дональда Трампа, точнее на его портрет.