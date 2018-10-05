No Comment: лучшее за неделю
Самое лучшее из рубрики No Comment на этой неделе:
В Южной Африке прошли международные студенческие гонки автомобилей, работающих на солнечных батареях.
Мир простился со знаменитым французским шансонье Шарлем Азнавуром, который скончался на этой неделе на 95-м году жизни.
Посетители Международной фотовыставки в испанском городе Гечо на этой неделе получили возможность попрыгать на батуте с портретом американского президента Дональда Трампа. Интерактивная инсталляция датских фотографов Томаса Майландера и Эрика Кесселся "Jump Trump" ("Прыгай на Трампе") продлится до воскресенья.
Школьники индийского города Раджкот, переодетые в Махатму Ганди, сформировали карту Индии. Так они отметили 150-летний юбилей политика, который родился 1 октября 1869 года.
Производитель конструкторов Lego выпустил полноразмерную управляемую версию гиперкара Bugatti Chiron и представил ее на выставке в Париже. При создании машины было использовано более одного миллиона кубиков.