Первый визит герцога и герцогини в Сассекс

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл ещё не разу не были своём графстве на юге Соединённого Королевства после присвоения им почётных титулов герцога и герцогини Сассекских. Наконец, королевская чета прибыла туда с официальным визитом.

Внука королевы Елизаветы II и бывшую американскую актрису, которые поженились в мае этого года, встречала восторженная толпа поклонников монаршей семьи. Пара приветствовала собравшихся рукопожатиями и совместными фото. Затем принц Гарри и Меган Маркл ознакомились с редким документом - рукописным вариантом Сассекской Декларации о независимости, датируемым 1780-м годом. В рамках своего визита венценосные особы посетят Королевский павильон в Брайтоне, а также встретятся с сотрудниками благотворительного фонда помощи жертвам сексуального насилия.