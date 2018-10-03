Каталония вновь протестует

В Каталонии прошли акции протеста, приуроченные к годовщине речи короля Филипп VI, осудившего референдум о независимости региона. 3 октября 2017 года он выступил с телевизионным обращением, в котором обвинил политических лидеров Каталонии в нарушении принципов демократии и разделении общества. По традиции, монарх не вмешивается в испанскую политику, но тогда было сделано исключение. Референдум о независимости Каталонии 1 октября прошлого года Мадрид объявил незаконным. Из-за столкновений с полицией, попытавшейся воспрепятствовать голосованию, пострадали более 900 человек. В результате страну сотрясли многотысячные акции протеста. В понедельник тысячи сторонников независимости вышли на улицы, чтобы отметить годовщину референдума.