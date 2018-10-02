Индонезия: в надежде на чудо

Где раньше был город - теперь только обломки зданий и горы мусора, среди которых местные жители и спасатели пытаются найти выживших. Индонезийский прибрежный город Палу был разрушен в результате землетрясения, жертвами которого, по последним данным, стали более 1200 человек. Мощные подземные толчки привели к образованию цунами и сходу оползней.

Жители Индонезии сейчас прощаются с погибшими. Их хоронят в братских могилах. Такое решение было принято по нескольким причинам. Прежде всего, власти боятся, что может начаться распространение опасных болезней. Кроме того, это делается по религиозным соображениям: Индонезия – преимущественно мусульманская страна, и хоронить погибших здесь принято в течение суток.