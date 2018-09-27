УЕФА: "зеленый свет" видеопомощнику арбитра

Система видеопросмотров нарушений на футбольном матче, получившая название ВАР (VAR - video assistant referee), будет применяться в следующем сезоне Лиги чемпионов. Такое решение принял в четверг Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА, отметив, что видеопомощник арбитра будет также использоваться в матче за Суперкубок УЕФА в будущем году, в Лиге Европы в сезоне 2020/21, а также в матчах финальной стадии Лиги наций в 2021 году.

На крупных турнирах система была впервые испробована на последнем Чемпионате мира -2018 в России.