Чем запомнился ЧМ по футболу - 2018

Захватывающие события, неожиданные повороты и всего один игра, в которой не было забито ни одного мяча, - чемпионат мира по футболу 2018 года превзошёл все ожидания. Ни дня не прошло без того, чтобы какая-нибудь сборная не забила решающий гол в самый последний момент. Праздник футбола начинался на стадионе и продолжался на улицах.

Одним из самых ярких моментов группового этапа стал гол Криштиану Роналду, который принёс Португалии ничью 3-3 в невероятном матче против сборной Испании. Несмотря на все усилия португальского футболиста, его команда, как и сборная Аргентины, не дошла до четвертьфинала. Команду Лионеля Месси остановила непобедимая на этом турнире сборная Франции и восходящая звезда футбола 19-летний Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе: "Самое главное для меня - выходить на поле, как будто ты школьник и вышел на перемене погонять мяч. Конечно, нужна дисциплина и опыт, но внутренний ребёнок - это самое важное.”

Триумфальная победа Франции в финале против сборной Хорватии со счётом 4-2 стала отличным завершением этого невероятного чемпионата.

Команда Луки Модрича продемонстрировала железную волю к победе и в полуфинале одолела сборную Англии, но в итоге уступила команде Франции, для которой на этом турнире, казалось, не было ничего невозможного.

Дидье Дешам, капитан сборной Франции на мундиале 1998 года, стал третьим, кто завоевал главный футбольный трофей в мире в качестве игрока и тренера, после бразильца Марио Загалло и немца Франца Бекенбауэра.

50-летнего Дешама в последние году критиковали за то, что он не включает в состав сборной известных футболистов, но его усилия по сплочению команды и разработке тактики игры принесли свои плоды.

Французские болельщики поделились своими впечатлениями: "Да, такие же эмоции, как 98 году, правда, мы все стали старше с тех пор. Если оглянуться назад, то успех нашей сборной стал возможен благодаря ощущению свободы и очень сильному желанию победить"

"Мы очень счастливы, эта победа объединила нас. Мне кажется, сейчас все французы гордятся нашей командой".

Дидье Дешаму удалось создать сплочённую многонациональную сборную и показать, что настоящая сила в единстве.

Футбол, стадионы, полные болельщиков, никаких хулиганов и политических разногласий - Россия провела один из самых ярких мундиалей в истории. Принесёт ли чемпионат мира в Катаре такое же ликование французским болельщикам? Станем ли мы свидетелями новых сенсаций? Кто бы ни победил, нас точно ожидает ещё больше интересных событий на поле и не только.