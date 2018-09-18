Визуальное искусство преображает Веве

Улицы Веве - города на западе Швейцарии, одного из центров Ривьеры, преобразились на время проведения шестого Бьеннале визуальных искусств. Фасады зданий, парки, железнодорожные вокзалы и даже набережная озера Леман украсили гигантские картины и инсталляции. Организаторы рассчитывают, что созданные в рамках фестиваля 60 произведений визуального искусства привлекут как минимум 50 000 зрителей. В Бьеннале приняли участвуют 58 художников из 19 стран. Тем, кто любит активный отдых, предлагается прогулка по городу с интерактивной картой в руках, где помечены все "экспонаты". Знатоки современного искусства найдут в Веве работы художников, чьи произведения можно увидеть в галереях Берлина и Нью-Йорка.