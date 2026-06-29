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Жители осматривают разрушения в деревне Мандохайл, район Чамкани, провинция Пактия, Афганистан, после предполагаемых авиаударов Пакистана, понедельник, 29 июня 2026 года.
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Видео. Авиаудары Пакистана по Афганистану оставляют дома в руинах

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Жители деревни осматривают разрушенные дома в афганской провинции Пактия после ночных авиаударов; афганские и пакистанские власти по-разному описывают случившееся.

Разрушенные дома в афганской провинции Пактия видны после ночных авиаударов, которые, как заявляют афганские власти, были нанесены Пакистаном. Из-под завалов поднимается дым, сельские жители осматривают повреждённые здания и выносят уцелевшие вещи.

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Жители собираются вокруг обрушившихся домов, спасательные работы продолжаются.

По данным афганских чиновников, в результате ударов по трём восточным провинциям погибли как минимум 36 мирных жителей, более 160 человек получили ранения.

Пакистан заявляет, что его силы нанесли удары по укрытиям боевиков у границы в ответ на недавние атаки внутри страны, добавив, что в результате были убиты десятки боевиков.

Эти удары ещё больше обострили напряжённость между соседними странами: афганские власти осудили операцию и предупредили, что ответят.

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