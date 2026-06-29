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Болельщик Марокко реагирует перед матчем группы C ЧМ по футболу между Бразилией и Марокко в Ист-Рутерфорде (Нью-Джерси), близ Нью-Йорка, 13 июня 2026 года.
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Видео. Фанаты Марокко зажигают Монтеррей перед матчем плей-офф с Нидерландами

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Фанаты сборных Марокко и Мексики заполнили макропласу Монтеррея песнями и праздником в преддверии матча 1/16 финала ЧМ Марокко — Нидерланды.

Ночные кадры показывают, как болельщики сборной Марокко собираются на Макропласе в Монтеррее, поют, танцуют и скандируют вместе с мексиканскими фанатами накануне матча 1/16 финала чемпионата мира против Нидерландов.

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Это первая остановка сборной Марокко в Мексике после матчей группового этапа в США, где команда сыграла вничью с Бразилией и обыграла Шотландию и Гаити, выйдя в плей-офф.

Монтеррей примет матч 1/16 финала на стадионе «BBVA» в понедельник; его победитель в следующем раунде встретится со сборной Канады, которая в первом матче плей-офф обыграла Южную Африку.

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