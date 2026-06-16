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Иранские болельщики смотрят матч сборной Ирана против Новой Зеландии в группе G чемпионата мира, пока один из них курит кальян в кафе Тегерана
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Видео. Протесты и овации: матч Ирана на ЧМ по футболу раскалывает диаспору

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Первый матч сборной Ирана на чемпионате мира вызвал и акции поддержки, и протесты у стадиона под Лос-Анджелесом, показав раскол среди иранской диаспоры в США.

Первый матч сборной Ирана на чемпионате мира 2026 года в понедельник сопровождался акциями протеста и встречными демонстрациями поддержки у стадиона возле Лос-Анджелеса.

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Несколько десятков протестующих размахивали дореволюционными иранскими флагами, скандировали лозунги и призывали к политическим переменам в Тегеране, тогда как болельщики приходили на стадион в футболках сборной Ирана и в национальных цветах перед началом матча с Новой Зеландией.

По словам одних протестующих, национальная команда Ирана тесно ассоциируется с руководством страны, тогда как многие фанаты заявляли, что для них важнее поддержать игроков, а не заниматься политикой.

В Южной Калифорнии живет крупнейшая иранская община за пределами Ирана, и этот матч лишь подчеркнул давние разногласия внутри диаспоры.

Сбор у стадиона состоялся всего через несколько часов после того, как судья подтвердил действующий на аренах чемпионата мира запрет ФИФА на дореволюционный флаг с львом и солнцем. Несмотря на это решение, такие флаги все же можно было увидеть на трибунах.

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