Видео. Аргентина: Буэнос-Айрес объединяет веру и техно в честь Папы Франциска

Португальский священник и диджей Гильерме Пейшоту возглавил мероприятие, сочетая электронную музыку с фрагментами речей папы Франциска. Акция собрала несколько сотен человек и была призвана передать послание покойного понтифика о мире и братстве.

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Пейшоту, которому 50 лет, привлёк международное внимание тем, что соединяет веру и клубную культуру, выступая, в частности, в Рио-де-Жанейро и Бейруте. Обращаясь к собравшимся, он назвал мир одновременно даром и по своей природе хрупким явлением.

Организаторы отмечают, что такой формат отражает новые способы привлечения молодёжи к духовным темам в Буэнос-Айресе — городе, тесно связанном с наследием Франциска. Трибьют объединил музыку, молитву и участие горожан; выступления начались около 20:00 по местному времени.

В Аргентине, где бывший понтифик по-прежнему остаётся влиятельной фигурой, мероприятие показало, как его послание продолжает формировать культурную и религиозную жизнь за пределами традиционных площадок.