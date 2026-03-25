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Активисты принимают участие в акции в годовщину переворота, приведшего к власти военный режим (1976–1983), в Буэнос-Айресе, Аргентина
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Видео. Многотысячная толпа в Буэнос-Айресе отмечает 50 лет переворота 1976 года

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Десятки тысяч человек собрались в Буэнос-Айресе, чтобы отметить 50-ю годовщину военного переворота 1976 года в Аргентине.

Десятки тысяч человек собрались на площади Майо в Буэнос-Айресе, чтобы отметить 50-летие военного переворота 1976 года, который привёл к годам диктатуры.

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Участники шествия вышли под лозунгами «Память, правда и справедливость» и «Никогда больше», неся фотографии жертв, которые были убиты или пропали без вести.

Во главе колонны шли Матери с площади Майо, продолжающие свою многолетнюю борьбу за привлечение виновных к ответственности.

Среди участников были семьи жертв, правозащитники и молодёжь; на протяжении всей акции проходили выступления, звучала музыка и проводились символические акции.

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