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Пассажиры пробираются по затопленной улице после сильного дождя в Шардже (ОАЭ) в среду, 25 марта 2026 года.
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Видео. Улицы Шарджи затопило после проливных дождей в ОАЭ

Последние обновления:

Автомобили движутся по затопленным улицам Шарджи после проливных дождей, в то время как сильные штормы обрушиваются на весь ОАЭ и соседний Оман.

В Шардже сообщают о наводнении после проливных дождей, обрушившихся на ряд районов Объединенных Арабских Эмиратов; непогода затронула и соседний Оман.

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На видеокадрах автомобили, грузовики и мотоциклы пробираются по дорогам, покрытым водой, а пешеходы и велосипедисты передвигаются по затопленным улицам.

В нескольких районах машины продолжают ехать по стоячей воде, дожди усложняют повседневную жизнь и дорожную обстановку в городе.

Национальный центр метеорологии ОАЭ призвал жителей соблюдать осторожность и избегать затопленных участков.

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