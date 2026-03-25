Видео. Улицы Шарджи затопило после проливных дождей в ОАЭ

В Шардже сообщают о наводнении после проливных дождей, обрушившихся на ряд районов Объединенных Арабских Эмиратов; непогода затронула и соседний Оман.

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На видеокадрах автомобили, грузовики и мотоциклы пробираются по дорогам, покрытым водой, а пешеходы и велосипедисты передвигаются по затопленным улицам.

В нескольких районах машины продолжают ехать по стоячей воде, дожди усложняют повседневную жизнь и дорожную обстановку в городе.

Национальный центр метеорологии ОАЭ призвал жителей соблюдать осторожность и избегать затопленных участков.