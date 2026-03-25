Видео. Цветение сакуры приносит весеннее настроение Мюнхену и северу Италии

Сезон цветения сакуры приносит в Европу волну весенних красок, и Мюнхен оказывается в центре внимания: по мере того как улицы и парки покрываются нежно-розовыми цветами, горожане и туристы выходят на прогулку.

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На севере Италии в цвету и сады Королевского дворца Венарии под Турином, где ряды вишневых деревьев преображают историческую территорию.

Вдохновленные японской традицией ханами, посетители собираются здесь, чтобы успеть насладиться коротким периодом цветения, который длится всего несколько дней в году.

С наступлением вечера атмосфера меняется: мягкая подсветка озаряет цветы, усиливая их окраску и превращая сады в завораживающее, почти театральное пространство.