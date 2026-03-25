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Люди фотографируют цветущие вишни в Ванкувере, Британская Колумбия, в понедельник, 23 марта 2026 года.
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Видео. Цветение сакуры приносит весеннее настроение Мюнхену и северу Италии

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Цветение сакуры привлекает туристов в Мюнхене и на севере Италии: парки и исторические сады розовеют, люди фотографируются и наслаждаются этим кратким чудом.

Сезон цветения сакуры приносит в Европу волну весенних красок, и Мюнхен оказывается в центре внимания: по мере того как улицы и парки покрываются нежно-розовыми цветами, горожане и туристы выходят на прогулку.

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На севере Италии в цвету и сады Королевского дворца Венарии под Турином, где ряды вишневых деревьев преображают историческую территорию.

Вдохновленные японской традицией ханами, посетители собираются здесь, чтобы успеть насладиться коротким периодом цветения, который длится всего несколько дней в году.

С наступлением вечера атмосфера меняется: мягкая подсветка озаряет цветы, усиливая их окраску и превращая сады в завораживающее, почти театральное пространство.

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