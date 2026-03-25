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eem Al-Hajajreh, справа, и Яэль Адми идут босиком, плечом к плечу, во время марша под названием «Материнский призыв к миру»,
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Видео. Босое шествие мира объединило палестинских и израильских матерей в Риме

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Палестинские и израильские матери возглавили в Риме марш босиком; к ним присоединились десятки женщин, призывая к миру.

Палестинка и израильтянка, обе матери, возглавили босое шествие десятков женщин по улицам Рима в рамках инициативы «Матери призывают к миру».

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Участницы прошли по центральным районам города, в том числе по площади Пьяцца дель Пополо, неся обувь в руках и держась за руки как символический жест.

Шествие возглавили Рим Аль-Хаджаджре и доктор Яэль Адми, представляющие группы, выступающие за мир в своих общинах.

К шествию присоединились женщины самого разного происхождения, прошедшие по центральным улицам Рима.

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