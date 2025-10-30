Видео. Бутылку с посланиями солдат Первой мировой нашли на пляже в Австралии

Семья Браун нашла бутылку Schweppes на пляже Уортон возле Эсперанса в Западной Австралии во время уборки. Внутри лежали записки, написанные карандашом, от рядовых Малколма Невилла, 27 лет, и Уильяма Харли, 37 лет, датированные 15 августа 1916 года.

Их военное транспортное судно HMAT A70 Ballarat тремя днями ранее вышло из Аделаиды и направилось на Западный фронт. Невилл погиб в бою год спустя; Харли пережил войну, но умер в 1934 году от рака, который, как считала его семья, возник из-за отравления газом в окопах.

Невилл просил нашедшего доставить его записку матери в Уилкаватте (Южная Австралия). Харли, чья мать к тому времени уже умерла, написал, что нашедший может оставить его записку себе. "Пусть нашедший будет в таком же добром здравии, как и мы", - написал он. Невилл сообщал матери, что "замечательно проводит время", добавив: "Корабль то вздымается, то кренится, но мы счастливы, как слоны".

Брауны считают, что бутылка больше века пролежала зарытой в песчаных дюнах, прежде чем береговая эрозия обнажила её. Несмотря на сырость, текст сохранился разборчивым, так что послание из прошлого века удалось донести до семей обоих солдат.