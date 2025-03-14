Фицо: Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС
Видео. Новости дня | 14 марта — утренний выпуск
Анджела Рейнер уходит в отставку с поста заместителя премьера из-за налоговой ошибки при покупке жилья
Расширение Евросоюза. Как граждане ЕС относятся к вступлению в сообщество новых стран?
Илона Маска не было на президентском ужине с руководителями технологических компаний США в Белом доме
Что больше всего беспокоит городских жителей в ЕС ?
Смерти кандидатов от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" породили теории заговора
Готовится ли Франция к войне в 2026 году?
700 дней в плену. В Израиле проходят акции с требованием немедленного освобождения заложников
Министр иностранных дел Бельгии: "Доверие к ЕС падает из-за позиции по Израилю и Газе"
Насилие в Эс-Сувейде: глава израильских друзов призывает Европу действовать
Расходы на оборону: какие страны ЕС близки к целевому показателю НАТО в 3,5% от ВВП?
Израильская полиция вытесняет протестующих с улиц Иерусалима
Прощание с королем моды: Джорджо Армани скончался на 92-м году жизни
Экспо 2025 исследует ИИ, творчество и разнообразие как пути к будущему обучения и миростроительству
Как Саваланская долина превращает Азербайджан в центр винного туризма
"Коалиция решительных" обеспечит воздушное патрулирование и морское разминирование Украины
Насколько для жителей Европы важны искусство и культура?
Ложная история о "медсестре" времен Второй мировой войны распространяется в соцсетях
