Посол Украины в ЕС: Позицию Евросоюза учитывают и Украина, и США
Видео. Новости дня | 25 ноября — утренний выпуск
ЕС и США подтвердили обязательства ввести 15-процентные тарифы на европейские товары и избавить от пошлин американские
По меньшей мере 17 человек погибли в результате взрыва автомобиля и нападения на вертолет в Колумбии
Правда ли, что Урсулу фон дер Ляйен выгнали со встречи с Трампом?
Министр обороны Израиля предупредил, что город Газа может быть разрушен, если ХАМАС не примет условия прекращения огня
Ким Чен Ын вручил награды военнослужащим, вернувшимся из России
В каких странах может состояться встреча Зеленского и Путина?
Euroverify. Выезжающим за пределы ЕС французам грозят более строгие налоговые проверки?
Малые и средние предприятия Европы страдают от кибермошенничества
Познакомьтесь с Мир Теймуром, керамистом который формирует творческое наследие Азербайджана из глины
Экс-президент Бразилии Болсонару планировал попросить убежища в Аргентине
Республиканцы перекраивают избирательные округа в Техасе
Фестиваль SAIL возвращается в Амстердам с сотнями исторических кораблей
Что европейцы думают о налогах?
Союзники России Беларусь и Иран договорились об укреплении обороны в рамках целого ряда соглашений
Израиль утвердил вызывающий критику проект строительства поселений на Западном берегу
Правда ли, что в Париже больше всего смертей от жары?
Запад Украины под ударами РФ: один человек погиб, 15 ранены
Туркменистан как одна из самых сокровенных тайн Центральной Азии
