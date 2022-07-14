Волна лесных пожаров опалила часть Европы: все минувшие сутки пожарные боролись с огнём в Португалии, Испании и на юге Франции. Необычно высокую температуру воздуха связывают с изменением климата.

В небольшой деревне в центре Португалии пламя охватило сразу несколько домов менее, чем за час. Часть жителей бежали, другие стали тушить пожары при помощи цистерн с водой. Используя шланги, они поливали водой свои дома, пытаясь не допустить распространения искр.

По всей Португалии эвакуированы сотни людей. Не менее 120 пострадали и нуждаются в в медицинской помощи.

Но не все жители хотят уезжать. В среду днём 88-летний Антонио Кармо Перейра сидел на своем стуле и наблюдал, как распространяется огонь. Несмотря на страх, он улыбнулся и сказал: "Я боюсь, но куда мне идти? Прыгнуть в резервуар с водой? Позвольте мне остаться здесь и посмотреть. Я не пойду спать, это точно".

2600 пожарных работают по всей стране, но они не могут поспеть повсюду вовремя. Им на помощь брошена противопожарная авиация, самолёты и вертолёты.

Пожары бушуют в Испании и Франции, а также в Турции на другом конце Средиземного моря.

Португалия не раз переживала смертельные лесные пожары. Так, в 2017 году из-за них погибли более 100 человек. С тех пор португальские власти улучшили стратегию противопожарной безопасности, и жертв до последнего времени зарегистрировано не было.

В прошлом году в Португалии было отмечено самое низкое число лесных пожаров с 2011 года. Но на этот раз масса горячего и сухого воздуха, принесённого африканскими ветрами, подняла температуру на Пиренейском полуострове выше обычного максимума.

Атлантическая страна, которая с прошлой недели находится в состоянии боевой готовности к лесным пожарам, изнемогает от резкого скачка температуры, который, по прогнозам, поднимет в четверг столбики термометров в центральном регионе Алентежу до 6 градусов по Цельсию (115 градусов по Фаренгейту).

Власти заявили, что на конец июня 96% территории страны уже были классифицированы как находящиеся в условиях "экстремальной" или "сильной" засухи.

Только в районе Лейрия, к северу от Лиссабона, было уничтожено более 3000 гектаров сельскохозяйственных посевов.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта, который отменил поездку за границу в связи с чрезвычайной ситуацией, сказал, что лучший уход за лесами и заброшенными сельскохозяйственными угодьями имеет ключевое значение для их защиты.