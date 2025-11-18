Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
От макома до польки и лазги — музыкальное наследие Узбекистана остаётся живой силой

От макома до польки и лазги — музыкальное наследие Узбекистана остаётся живой силой
От пустынных ветров Каракалпакстана до дворов Андижана музыкальное и танцевальное наследие Узбекистана остаётся живым языком культуры и памяти.

От шёпота древних мелодий до сердцебиения современного танца — Узбекистан несёт в себе исключительное наследие. Это живая ткань ритма, песни и движения, которая продолжает развиваться, сохраняя при этом глубокие корни в истории.

Во всех разнообразных регионах страны каждая мелодия, каждый жест и каждый шаг описывают и определяют землю и её народ, превращая нематериальное наследие в нечто ощутимое и разделяемое в настоящем.

Ветры Каракалпакстана

В обширных просторах Каракалпакстана, где пустыня встречается с рекой, сам ветер, кажется, напевает воспоминания.

Ансамбль «Каракалпакстан Маком» сохраняет и переосмысливает традиционную музыку, опираясь на вековую поэзию и мелодику.

«Когда наш ансамбль исполняет любое произведение, прежде всего оно наполнено любовью и преданностью этому месту», — говорит Сададдин Сапаев, художественный руководитель ансамбля.

Одно из знаковых произведений ансамбля — «Ветры Джейхуна» — объединяет традиционные лапарские песни со словами Иброхима Юсуфова, народного поэта Узбекистана и героя Каракалпакстана. Это произведение течёт, словно сама река Амударья, соединяя голоса и инструменты в нечто одновременно древнее и живое.

Каракалпакская культурная жизнь, говорит Илмира Уразбаева из ансамбля «Айкулаш», служит мостом между поколениями: «Она позволяет молодым людям — и тем, кто уже понимает, и тем, кто только учится — соединяться со своей историей и приносить смыслы прошлого в нашу духовную жизнь».

В Каракалпакстане каждый удар барабана и каждая вибрация струн дутары ощущаются как разговор между поколениями. Танец и музыка — это не просто представление, это акты памяти, мост, протянутый вперёд.

Шашмаком: душа Бухары

В древнем городе Бухара музыка превращается в медитацию. Шашмаком — сложная и почитаемая классическая форма — предназначен не для танцующих ног, а для души. Сформировавшийся в конце XVIII — начале XIX века, он представляет собой переплетение мелодий, которые часто описывают как диалог между сердцем и божественной гармонией.

По словам профессора Бехруза Болтаева из Бухарского государственного университета, исполнение шашмакома требует многолетней дисциплины: «Это требует огромных усилий. Не каждый может его исполнять. Чтобы овладеть им, нужно иметь музыкальный слух, прочную основу и начинать с юных лет».

Для исполнителей шашмаком становится способом взращивать терпение, точность и глубину — качества, сформировавшие поколения узбекских музыкантов. Его непреходящая привлекательность заключается не только в красоте, но и в его нравственном и образовательном духе, создающем живой класс звука и смысла.

Радостные шаги Андижана

Если шашмаком — это музыка размышления, то андижанская полька — её восторженная противоположность: полная энергии и радости. В Ферганской долине полька скачет по улицам и дворам, объединяя людей всех возрастов в движении.

«От семи до семидесяти лет — все могут танцевать андижанскую польку», — говорит Алишер Тожибоев, руководитель народного ансамбля Andijon Polkasi. — «Мы адаптируем её для детей, студентов и молодёжи — она принадлежит каждому».

Андижанская полька родилась в 1930-х годах, и существует две версии её происхождения: либо она появилась на театральной сцене, либо в вихре свадеб и народных праздников.

Её хореография воплощает дух ловкости, общности и гордости. Хореограф Абдулазиз Юсупов живо описывает её: «Наши движения показывают силу: поднятие камней, натяжение лука, походку старейшин. В каждом жесте есть смысл».

Танец передаёт как повседневную жизнь, так и идеализированную красоту — напоминая, что радость тоже является важной формой наследия.

Лазги: огонь Хивы

Когда рассвет согревает древние крыши Хивы, просыпается танец — Лазги. Это один из старейших сохранившихся танцев мира, корни которого уходят более чем на три тысячи лет в прошлое. Родившись в Хорезме, он является танцем огня, духа и радости. Каждое движение откликается ветру, солнцу и самому пульсу жизни.

«Кто бы ни исполнял Лазги, где бы он ни танцевал — он всегда обращён лицом к солнцу», — объясняет профессор Гавхар Матёкубова из Академии Лазги Хорезма. — «Жизнь сначала течёт к пальцам, затем к запястьям, плечам, телу — и человек оживает. Это божественная музыка. Её невозможно заключить в слова».

Сегодня Лазги перешагнула границы. Исполнители из Австрии, Японии и Великобритании приезжают в Узбекистан, чтобы её изучить. Учёные на международных конференциях даже назвали Лазги «дипломатическим танцем» — культурным языком, способным преодолевать разногласия и способствовать примирению там, где слова бессильны.

Наследие в движении

От ветреных равнин Каракалпакстана до пустынных городов Хивы, от медитативных звуков Бухары до радостных ритмов Андижана — нематериальное наследие Узбекистана продолжает процветать не как реликт, а как живая форма самобытности.

Каждый регион добавляет свой неповторимый голос в культурную симфонию страны. Вместе они раскрывают общую истину: наследие — это прежде всего участие.

Когда танцоры поднимают руки к солнцу или музыкант извлекает вековую мелодию из струн дутары, прошлое оживает в настоящем.

Как говорит художественный руководитель Сададдин Сапаев, каждое выступление начинается «с любовью и преданностью этому месту». Эта преданность звучит по всей стране — в песнях молодых исполнителей, в классах и на фестивалях.

Нематериальное наследие Узбекистана живёт не только в памяти, но и в движении. Это вечный ритм, несущий дух народа от древних мелодий к современному миру.

