Буйная природа, подлинное мастерство и кулинарные чудеса в горах Сербии в Златиборе

В этом эпизоде Balkan Trip мы посетим Златибор — самое высокогорное место Сербии. Здесь туристы смогут познакомиться с местными традициями: от свитеров ручной работы «Сирогойно» до изысканных блюд региональной кухни.

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Златибор, один из самых популярных горных курортов Сербии, сочетает в себе потрясающую природную красоту с богатыми культурными традициями.

Всего в 230 км от Белграда находится этнодеревня Сирогойно, где можно увидеть традиционные бревенчатые дома и узнать о знаменитых свитерах Сирогойно.

Там мы попробуем местные деликатесы, такие как златиборские лепешки, сыр и прошутто.

Мы также прокатимся на Золотой гондоле — самой длинной в мире панорамной канатной дороге гондольного типа, с которой открываются незабываемые виды.