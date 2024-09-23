NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Буйная природа, подлинное мастерство и кулинарные чудеса в горах Сербии в Златиборе

Совместно с
Буйная природа, подлинное мастерство и кулинарные чудеса в горах Сербии в Златиборе
Авторское право euronews
Авторское право euronews
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьей
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

В этом эпизоде Balkan Trip мы посетим Златибор — самое высокогорное место Сербии. Здесь туристы смогут познакомиться с местными традициями: от свитеров ручной работы «Сирогойно» до изысканных блюд региональной кухни.

РЕКЛАМА

Златибор, один из самых популярных горных курортов Сербии, сочетает в себе потрясающую природную красоту с богатыми культурными традициями. 

Всего в 230 км от Белграда находится этнодеревня Сирогойно, где можно увидеть традиционные бревенчатые дома и узнать о знаменитых свитерах Сирогойно.

Там мы попробуем местные деликатесы, такие как златиборские лепешки, сыр и прошутто. 

Мы также прокатимся на Золотой гондоле — самой длинной в мире панорамной канатной дороге гондольного типа, с которой открываются незабываемые виды.

Поделиться статьей
Туризм Сербия Балканы Традиция путешествия