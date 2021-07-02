Сантьяго-де-Компостела: в пути открывается истина

Пешком или на велосипеде - каждый день сотни людей отправляются в путь Святого Иакова, ведущий в Сантьяго-де-Компостела. И по мере того, как власти Испании ослабляют ограничения, таких путешественников становится всё больше.

Среди них и паломники, и просто желающие воссоединиться с природой, побыть наедине с самим с собой.

Хайме Веласкес, корреспондент Euronews: "После долгих часов ходьбы начинают болеть ноги. Порой, становится невыносимо тяжело. Но делая шаг за шагом, мы возвращаемся к истинному измерению времени, пространства и мира. Есть много часов на размышления. Путь Эль Камино - это путешествие духовное, к самому себе".

Это был год локдаунов, ограничений и лишений. Кого-то этот путь ведёт к принятию и смирению с утратой близких. Отец одной из героинь нашего сюжета умер от коронавируса. Теперь она вместе с мамой и сестрой идёт по дороге в Сантьяго в надежде, что это принесёт хоть какое-то облегчение и покой.

"Терять родных всегда очень тяжело. А из-за ограничений мы не могли видеть отца, мы даже не похоронили его как следует. Надо что-то найти, за что-то держаться... Однажды я решила отправиться по дороге Эль Камино и пройти её до конца", - вспоминает женщина.

"Я иду в тишине и думаю только об отце, говорю только с ним. Это будет очень болезннено, потому что когда я дойду до Сантьяго, то осознаю, что его больше нет, он ушёл навсегда", - говорит она.

С тех пор, как Испания вышла из локдауна, свыше 18 тысяч паломников преодолели путь Святого Иакова. Власти говорят, что число желающих отправиться в поход растёт с каждым днём.

Эмилио де ла Иглесиа, директор Совета по туризму Галисии:

"После пандемии, которая, кажется, наконец, уходит в прошлое, нам нужно воссоединиться с природой, дать себе время на то, чтобы подумать, снова встретиться с людьми... В конце концов, взаимодействие с ними и с окружающей средой - это тоже, своего рода, вид туризма".

В конечную точку маршрута - в Компостелу к мощам Святого Иакова - паломники прибывают измождёнными и радостными. Но в глазах многих читается и грусть - от того, что путь окончен, а именно в нём были и цель, и смысл. Значит, снова пора отправляться в путешествие.