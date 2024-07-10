В канун открытия Игр в Париже собираются я бастовать сотрудники аэропортов. Они недовольны тем, что им не выплатили так называемый "олимпийский бонус".

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Работники парижских аэропортов угрожают забастовкой в преддверии Олимпийских игр. Профсоюзы, представляющие их интересы, призввали провести стачку в среду, 17 июля.Если акция состоится она может привести к сбоям в подготовке к открытию Игр.

Премия за Олимпиаду

Причина? Спор о бонусах. Профсоюзы недовольны тем, что работники аэропортов не получают так называемый олимпийский бонус. В своем заявлении они осудили "односторонние решения дирекции о выплате бонуса только отдельным сотрудникам".

Аэропорты Руасси-Шарль де Голль и Орли станут главными воротами для туристов, прибывающих во Францию на Олимпиаду, которая откроется 26 июля.

По оценкам газеты Le Monde, через парижские аэропорты во время Олимпиады пройдет до 350 тысяч человек. И это не только болельщики: тысячи спортсменов начнут собираться в Олимпийской деревне с 18 июля.

Passengers wait in the arrivals hall of Paris Charles de Gaulle airport, in Roissy, near Paris - could future travellers face disruption? Christophe Ena/The AP/File

Сотрудники аэропортов - не единственные, кто выдвигает требования в преддверии Игр. Профсоюзы, представляющие интересы работников всего госсектора Франции, потребовали повышения оплаты за то, что им придется работать во время Олимпиады. Повышения окладов и премий потребовали полиция, авиадиспетчеры, уборщики мусора, машинисты поездов и многие другие.

Объявление о забастовке в аэропортах прозвучало через день после того, как левый "Новый народный фронт" неожиданно получил наибольшее количество голосов на внеочередных выборах. Ранее НФП не раз обещал - в случае победы - добиваться повышения минимальной заработной платы и окладов работников государственного сектора.

Масштабы грядущей забастовки пока не ясны. Обычно подобные акции не приводят к отмене рейсов, но могут вызвать хаос на контрольно-пропускных пунктах и на выдаче багажа.