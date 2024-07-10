EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Олимпийская стачка: в Париже готовятся бастовать работники аэропортов

Могут ли потенциальные забастовки вокруг Олимпийских игр создать проблемы для Парижа?
Могут ли потенциальные забастовки вокруг Олимпийских игр создать проблемы для Парижа? Авторское право Aurelien Morissard/The AP
Авторское право Aurelien Morissard/The AP
By Saskia O'Donoghue
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В канун открытия Игр в Париже собираются я бастовать сотрудники аэропортов. Они недовольны тем, что им не выплатили так называемый "олимпийский бонус".

РЕКЛАМА

Работники парижских аэропортов угрожают забастовкой в преддверии Олимпийских игр. Профсоюзы, представляющие их интересы, призввали провести стачку в среду, 17 июля.Если акция состоится она может привести к сбоям в подготовке к открытию Игр.

Премия за Олимпиаду

Причина? Спор о бонусах. Профсоюзы недовольны тем, что работники аэропортов не получают так называемый олимпийский бонус. В своем заявлении они осудили "односторонние решения дирекции о выплате бонуса только отдельным сотрудникам".

Аэропорты Руасси-Шарль де Голль и Орли станут главными воротами для туристов, прибывающих во Францию на Олимпиаду, которая откроется 26 июля.

По оценкам газеты Le Monde, через парижские аэропорты во время Олимпиады пройдет до 350 тысяч человек. И это не только болельщики: тысячи спортсменов начнут собираться в Олимпийской деревне с 18 июля.

Passengers wait in the arrivals hall of Paris Charles de Gaulle airport, in Roissy, near Paris - could future travellers face disruption?
Passengers wait in the arrivals hall of Paris Charles de Gaulle airport, in Roissy, near Paris - could future travellers face disruption?Christophe Ena/The AP/File

Сотрудники аэропортов - не единственные, кто выдвигает требования в преддверии Игр. Профсоюзы, представляющие интересы работников всего госсектора Франции, потребовали повышения оплаты за то, что им придется работать во время Олимпиады. Повышения окладов и премий потребовали полиция, авиадиспетчеры, уборщики мусора, машинисты поездов и многие другие.

Объявление о забастовке в аэропортах прозвучало через день после того, как левый "Новый народный фронт" неожиданно получил наибольшее количество голосов на внеочередных выборах. Ранее НФП не раз обещал - в случае победы - добиваться повышения минимальной заработной платы и окладов работников государственного сектора.

Масштабы грядущей забастовки пока не ясны. Обычно подобные акции не приводят к отмене рейсов, но могут вызвать хаос на контрольно-пропускных пунктах и на выдаче багажа.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Амстердам уберет круизные суда из центра ради экологии и тишины

Лучше дойти до туалета: в Испании штрафуют тех, кто мочится в море

Какая авиакомпания станет лучшей в мире в 2024 году? Три европейских перевозчика попали в топ-10

Париж, Франция Аэропорт Профсоюзы Забастовка ОИ-2024 в Париже