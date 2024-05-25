Швейцарская деревня Лаутербруннен может ввести плату за въезд для туристов по примеру Венеции

Въезд в Лаутербруннен могут сделать платным, но налог не будет взиматься с тех, кто прибывает на общественном транспорте
Лаутербруннен - это буколическая горная деревушка, обрамленная природным живописным великолепием Альп.
Бархатные зеленые долины, возвышающиеся скалы и захватывающий дух 300-метровый водопад Штауббах создают настоящую идиллию.
Туристы приезжают сюда целыми толпами, и деревушка с населением в 2400 человек с трудом справляется с ними.
На этой неделе, в попытке обуздать чрезмерный туризм, местные власти объявили, что рассматривают возможность введения налога для однодневных туристов по типу венецианского.
Швейцарская деревня стала жертвой социальных сетей
Несомненно, Лаутербруннен - это место, где можно сделать потрясающую фотографию в социальных сетях: громогласные водопады Штауббах были запечатлены тысячи раз.
Но безудержная гонка за Instagram-контентом с сенсационными пейзажами оборачивается головную боль для жителей.
Парковки и общественный транспорт переполнены посетителями, а дороги усеяны мусором. Цены на аренду жилья также растут.
"Мы чувствуем себя как работники в парке развлечений", - сказал в прошлом году священник деревни Маркус Тшанц в интервью швейцарскому общественному радио SRF.
Лаутербруннен может ввести плату за въезд
Местные власти создали рабочую группу, чтобы определить способы регулирования притока туристов.
Одно из предложений - последовать примеру Венеции и взимать с однодневных туристов плату за въезд от 5 до 10 швейцарских франков, сообщил на прошлой неделе швейцарский новостной сайт Berner Zeitung.
Как и в городе каналов, посетители, проводящие день в Лаутербруннене, должны будут оплачивать въезд с помощью приложения для смартфона. Однако плата будет взиматься только с тех, кто приехал на машине - если вы приехали на общественном транспорте, платить не придется.
Гости, забронировавшие ночлег, также не будут платить.
Если мера получит зеленый свет, она не вступит в силу этим летом. Сначала предстоит проработать несколько деталей, в том числе вопрос о том, как ввести плату за въезд на природную территорию и как проводить проверки.
Критики предупреждают, что плата за въезд мало что даст для решения проблем с количеством посетителей. Недавно были опубликованы новые данные, свидетельствующие о том, что налог на однодневных туристов, действующий в Венеции в течение пробного периода, не уменьшил поток туристов.