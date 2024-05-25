Швейцарская деревня Лаутербруннен может ввести плату за въезд для туристов по примеру Венеции

By Euronews

Въезд в Лаутербруннен могут сделать платным, но налог не будет взиматься с тех, кто прибывает на общественном транспорте

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Лаутербруннен - это буколическая горная деревушка, обрамленная природным живописным великолепием Альп.

Бархатные зеленые долины, возвышающиеся скалы и захватывающий дух 300-метровый водопад Штауббах создают настоящую идиллию.

Туристы приезжают сюда целыми толпами, и деревушка с населением в 2400 человек с трудом справляется с ними.

На этой неделе, в попытке обуздать чрезмерный туризм, местные власти объявили, что рассматривают возможность введения налога для однодневных туристов по типу венецианского.

Швейцарская деревня стала жертвой социальных сетей

Несомненно, Лаутербруннен - это место, где можно сделать потрясающую фотографию в социальных сетях: громогласные водопады Штауббах были запечатлены тысячи раз.

Но безудержная гонка за Instagram-контентом с сенсационными пейзажами оборачивается головную боль для жителей.

Парковки и общественный транспорт переполнены посетителями, а дороги усеяны мусором. Цены на аренду жилья также растут.

"Мы чувствуем себя как работники в парке развлечений", - сказал в прошлом году священник деревни Маркус Тшанц в интервью швейцарскому общественному радио SRF.

Лаутербруннен может ввести плату за въезд

Местные власти создали рабочую группу, чтобы определить способы регулирования притока туристов.

Одно из предложений - последовать примеру Венеции и взимать с однодневных туристов плату за въезд от 5 до 10 швейцарских франков, сообщил на прошлой неделе швейцарский новостной сайт Berner Zeitung.

Как и в городе каналов, посетители, проводящие день в Лаутербруннене, должны будут оплачивать въезд с помощью приложения для смартфона. Однако плата будет взиматься только с тех, кто приехал на машине - если вы приехали на общественном транспорте, платить не придется.

Гости, забронировавшие ночлег, также не будут платить.

Если мера получит зеленый свет, она не вступит в силу этим летом. Сначала предстоит проработать несколько деталей, в том числе вопрос о том, как ввести плату за въезд на природную территорию и как проводить проверки.

Критики предупреждают, что плата за въезд мало что даст для решения проблем с количеством посетителей. Недавно были опубликованы новые данные, свидетельствующие о том, что налог на однодневных туристов, действующий в Венеции в течение пробного периода, не уменьшил поток туристов.