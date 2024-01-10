В самом расцвете: единая европейская валюта отмечает 25-летие

20 стран и одна валюта на всех. Евро отмечает 25 лет своего существования. За плечами у евровалюты - несколько кризисов, пандемия и трудная роль одной из важнейших денежных единиц в мире.

Юбилей - возможность оценить, как еврозона справлялась с проблемами и проводила реформы для обеспечения стабильности. Жан-Клод Трише, бывший президент Европейского центрального банка, вспоминает: "Создание евро продиктовано необходимостью иметь настоящий единый рынок. Это было важнейшее решение, а также своего рода подтверждение, декларация существования единой Европы. И мы доказали, что европейцы действительно способны создать серьезную, солидную валюту".

Создание евро продиктовано необходимостью иметь настоящий единый рынок. Это было важнейшее решение, а также своего рода подтверждение, декларация существования единой Европы. И мы доказали, что европейцы действительно способны создать серьезную, солидную валюту. Жан-Клод Трише.

Четверть века роста

Валюта увидела свет 1 января 1999 года. Тогда 11 стран Европейского союза согласовали свои валютные курсы и и доверили ЕЦБ проведение единой денежно-кредитной политики. С тех пор к их семье присоединились еще девять стран. Всего евро ежедневно пользуются 350 миллионов человек. Евро вслед за долларом США - чемпион по востребованности и на мировых рынках. Что ждет этот уникальный символ европейской интеграции в будущем?

Прежде всего, к еврозоне могут присоединиться другие страны (несколько членов ЕС юридически обязаны перейти на единую валюту, как только выполнят необходимые экономические критерии). К выпуску готовятся новые высокотехнологичные банкноты с модернизированным дизайном; в планах - и скорое освоение цифрового евро.

Спасти и спастись

Еврозона не раз стояла на краю пропасти. Жан-Клод Трише вспоминает как минимум два поворотных момента. "Финансовый мир стал рушиться, когда Lehman Brothers сообщил о банкротстве, и нам пришлось очень быстро принимать множество чрезвычайно важных решений. Это потребовало значительных усилий. Затем был май 2010 года, положивший начало кризису суверенных долгов в Европе. За время моей работы в общей сложности пять европейских стран оказались в очень сложной ситуации. Это потребовало нестандартных, смелых решений и от них, и от ЕЦБ".

По мнению Трише, евро - важнейший но не последний элемент интеграции ЕС. "Я убежден, что движение к настоящей европейской конфедерации с еще большим единством в бюджетной и экономической сферах, с реальным единством в области обороны, безопасности и дипломатии является долгосрочной необходимостью", - уточняет он. С этим согласен и Джованни Фарезе, доцент кафедры экономической истории в Риме. "Монетарная политика - это только один из элементов экономической политики, - поясняет Фарезе. - Нам необходимо укреплять другие ее аспекты и измерения. Думаю, что если вы проводите единую монетарную политику без единой фискальной политики, у вас не хватает опоры".

Евро и цифра

В странах, принявших евро, единая валюта изменила повседневную жизнь людей, облегчив путешествия, покупки и учебу за границей. "Перед евро стоят как минимум два вызова - говорит 20-летний Томас, французский студент. - Это цифровой евро и реализация благоприятной монетарной политики для инвестиций в "зеленые" проекты".

79% живущих в зоне евро одобряют единую валюту в целом для ЕС, 69 % одобряют ее и для своей страны. Среди самых довольных - Финляндия, Ирландия и Германия; на другом фланге - Хорватия, Кипр и Италия.

С войной в Украине годовая инфляция в еврозоне достигла пика в 10,6% в октябре 2022 года. Затем она упала до 2,4% в ноябре 2023 года (среднегодовой уровень инфляции с момента запуска евро составляет 1,95 %)ю

ЕЦБ, чьей миссией является финансовая стабильность и поддержание инфляции на уровне ниже 2 %, сохранит свою приверженность этой цели, говорит Пьеро Чиполлоне: "Важно быть готовым воспринимать реальность, понимать, как адаптироваться. Экономика меняется, общество меняется, технологии меняются, электронные платежи становятся все более привычными в повседневной жизни, так что Евросистема должна быть готова. И она делает это, думая о банкноте будущего - цифровой банкноте, цифровом евро".

С появлением цифрового евро европейская валюта откроет новую главу в своей истории.