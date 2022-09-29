Самая велосипедная нация: секрет успеха Нидерландов

Велосипедов здесь больше, чем людей, и даже премьер-министр часто ездит на работу на двухколёсном транспорте. Нидерланды по праву называют самой велосипедной страной в мире.

Четверть всех поездок здесь совершается на велосипеде, а вот британцы, французы и ирландцы крутят педали намного меньше – в 2018 году доля этого средства передвижения в трёх европейских странах не превышала 5%.

Более трети поездок на расстояние менее 7,5 км в Нидерландах приходятся на велосипед. Как же получилось, что 17-миллионные Нидерланды насчитывают 23 миллиона велосипедов, а сеть велодорожек покрывает всю страну?

РОЖДЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДНОЙ НАЦИИ

К 1970-м годам, как и по всей Европе, здесь неуклонно росло число автовладельцев. Голландские города были забиты автомобилями, на 500 жителей приходилось 100 машин. Узкие улицы, многие из которых были построены в средние века, не были рассчитаны на такое интенсивное движение транспорта, пешеходы то и дело попадали под колёса.

В 1971 году более 3000 человек погибли в результате ДТП, в том числе 500 детей. Это положило начало движению под названием Stop de Kindermoord ("Остановите убийство детей"). Выступления общественности против высокой смертности на дорогах совпал с нефтяным кризисом 1973 года, когда некоторые члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сократили объёмы добычи и ввели эмбарго на экспорт в определенные страны.

Двух этих событий было достаточно, чтобы убедить правительство королевства отказаться от городского планирования, которое преследовало одну главную цель – обеспечить свободное перемещение машин.

ВЕЛОСИПЕД В ЦЕНТРЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Возможно, самым важным этапом популяризации двухколёсного транспорта стало создание безопасных пространств для езды. Сегодня в Нидерландах проложены более 35 000 км велосипедных дорожек, при этом протяжённость всей дорожной сети составляет всего 140 000 км.

Но это ещё не всё: в стране также есть ряд дорог, используемых как автомобилистами, так и велосипедистами, при этом приоритет у последних. На многих из этих улиц вы найдете таблички с надписью "fietsstraat auto te gast", что означает, что машины здесь – гости.

Нидерландские кольцевые развязки – ещё один пример того, как городское планирование стало больше ориентироваться на велосипедистов и пешеходов. Около 60% кольцевых развязок в стране имеют обособленную от проезжей части круговую велосипедную дорожку.

В большинстве городских районов велосипеды имеют преимущественное право проезда, автомобили должны их пропускать. Многие перекрестки также были перепроектированы, чтобы снизить риск для велосипедистов. В зависимости от ограничения скорости на дороге перед перекрестком велосипедные дорожки должны либо приближаться к проезжей части, чтобы улучшить видимость, либо делать небольшой крюк. В таком случае автомобили смогут поворачивать до пересечения с велосипедной дорожкой.

Там, где велосипедные дорожки имеют преимущественное право проезда, например, когда транспортные средства сворачивают с главной дороги на боковую улицу, велодорожки должны быть приподнятыми над уровнем проезжей части, в соответствии с инструкциями.

Помимо проектирования городов и дорог, которые помогают велосипедистам безопасно добраться из пункта А в пункт Б, власти также вложили средства в парковки для велосипедов. В 2019 году в голландском Утрехте построили самый большой в мире многоэтажный велопарк, вмещающий 12 500 велосипедов.

Велопарковка на территории вокзала. Canva

В Нидерландах действуют транспортно-пересадочные узлы, где можно оставить машину и пересесть на общественный транспорт или велосипед. На большинстве железнодорожных станций теперь есть велопарковки. Кроме того, в некоторых поездах даже есть специальные велосипедные вагоны или места для велосипедов внутри вагонов.

В ЧЁМ ПРЕИМУЩЕСТВА?

Многие страны по всему миру спешат повторить успех Нидерландов, потому что выгода от развития немоторизированной мобильности исчисляется миллиардами.

Исследование, проведённое в Великобритании в 2016 году, показало, что езда на велосипеде не только полезна для здоровья, но и повышает производительность, оказывает положительное влияние на общество и снижает расходы государства на здравоохранение.

Согласно недавнему отчёту Decisio, сделанному по заказу "Тур де Франс", голландский велотранспорт приносит стране от 1,2 до 3,8 млрд евро в год. Производство, продажа, техническое обслуживание и прокат велосипедов создают 13 000 рабочих мест с полной занятостью.

Нидерланды не собираются отказываться от своих велосипедных амбиций. В конце прошлого месяца государственный секретарь по инфраструктуре и управлению водными ресурсами написала в парламент письмо, в котором она изложила свой план по увеличению числа тех, кто добирается на работу на велосипеде, на 100 000 человек в течение следующих двух с половиной лет.

В правительстве также работают над тем, чтобы обеспечить велосипедами более 200 000 детей и молодых людей, которым это не по карману.

ПРИМЕР ЗАРАЗИТЕЛЕН

В то время как Нидерланды остаются в мировых лидерах, другие страны и города демонстрируют неподдельный интерес к развитию велоинфраструктуры.

В испанской Севилье количество поездок на велосипедах выросло с менее чем 7000 в 2006 году до более чем 70 000 в 2011 году. Вдохновляясь голландским примером, власти города обустроили приподнятые парковки и построили сеть разделённых велодорожек. Первые 80 километров обошлись муниципалитету менее чем в 20 млрд евро.

Во время пандемии по всему миру велодорожки временно расширяли за счёт проезжей части. Следуя этому глобальному тренду и общественным запросам, любая страна может стать следующими Нидерландами – для этого нужна лишь политическая воля.