Casablanca Greens: рай для любителей гольфа с культурным уклоном

Исследуйте развивающуюся гольф-сцену Касабланки с её уникальными культурными предложениями в Golf Travel Tales с Имми Барклай. В этом эпизоде Имми приглашает нас поиграть в гольф в гольф-клубе Tony Jacklin Golf Casablanca, а затем погрузиться в уникальную творческую энергию города.

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Гольф-клуб Tony Jacklin Golf Casablanca представляет собой 18-луночный шедевр, спроектированный легендарным Тони Джеклином посреди леса Бускура, с территории которого открываются потрясающие виды с высоты птичьего полёта. Имми расскажет нам об особенностях и трудностях этого поля с пар-72, попробует выполнить технические удары, а затем исследует более широкие возможности, предлагаемые на этом поле. Среди них — современное здание клуба, которое спроектировал архитектор Анхель Таборда Бритч, а также рестораны, СПА-центры и просторные роскошные террасы.

Далее мы отправимся в город, чтобы познакомиться с уличным искусством Касабланки, а затем осмотрим архитектурное великолепие мечети Хасана II - оживлённого места встреч местных жителей на берегу воды. В завершение мы отдохнем в Айн-Даибе, богатом районе, известном своими модными барами и ресторанами.

В целом, этот динамичный и захватывающий опыт в сердце Марокко с Имми позволит сформировать яркую картину города, где прекрасно сочетаются гольф, культура и история.