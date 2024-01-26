Горный курорт Шахдаг — идеальное место для отдыха в Азербайджане зимой. Тут некогда скучать! Можно кататься на коньках, лыжах или параплане, или просто наслаждаться пешими прогулками.

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Гусарский район Азербайджана, расположенный в 200 км от столицы Баку, считается лучшим местом для отдыха, где нет городского шума, можно дышать свежим горным воздухом и наслаждаться пейзажами зимней страны чудес. В этом выпуске Explore репортёр Euronews Чинция Рицци побывала на горном курорте Шахдаг. Построенный более 10 лет назад, он стал круглогодичным местом для туризма, одинаково популярным как летом, так и зимой.

Мы начинаем день с катания на лыжах на 30-километровых склонах курорта и узнаем о планах развития на будущее. Затем мы отправимся на захватывающую прогулку на первых в Азербайджане альпийских горках — аттракционе для всех возрастов, где скорость достигает 42 км/ч.

Всего в нескольких километрах от горнолыжного курорта находится Лаза — уютная деревня, расположенная среди гор и водопадов. Действительно, в этом районе много водопадов, которые проистекают из источников на горе Шахдаг и окружающих вершинах. Когда зимой вода замерзает, это придает ландшафту волшебный оттенок.